“Un acto de justicia”. Así calificó el excongresista Gilbert Violeta la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de dictar cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

En diálogo con RPP, el exlegislador de Peruanos por el Kambio sostuvo que esta medida es la antesala de una eventual condena de 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio, según lo solicitado por la Fiscalía. “Aunque tardía, es justicia. El señor Vizcarra va a conocer un poco de lo mucho que él ha hecho contra bastantes personas”, declaró.

Violeta afirmó que existen pruebas incriminatorias sólidas y cuestionó los recientes desplazamientos de Vizcarra, incluyendo un viaje a Santa Rosa de Loreto —zona de frontera reclamada por Colombia—, a los que calificó como “acciones temerarias contra la justicia”. “Es un especialista en teatro, no me extrañaría que intente victimizarse, pero él no es víctima de nada”, agregó.

El exparlamentario también señaló que, pese a estar inhabilitado y expulsado del partido Perú Primero, el exmandatario ha realizado campaña política en diversas regiones. “Es uno de los grandes responsables de politizar la justicia y judicializar la política; ahora está probando parte de su medicina”, sostuvo.

Durante la audiencia, el juez Chávez Tamariz advirtió peligro de fuga y cuestionó el comportamiento procesal del acusado. Según la tesis fiscal, cuando fue gobernador de Moquegua, Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa, encargadas de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Tras la orden judicial, el exmandatario fue detenido y el INPE dispuso que cumpla la medida en el penal de Barbadillo.