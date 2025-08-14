El Congreso de la República aprobó por unanimidad convocar al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que informen al pleno sobre las acciones tomadas en defensa de la soberanía nacional en la frontera con Colombia.

La citación está programada para el jueves 21 de agosto, a las 10:00 horas, y forma parte de la moción que respalda las gestiones de la Cancillería frente a recientes incidentes en la zona limítrofe.

“El Congreso respalda decididamente las acciones diplomáticas que viene desplegando la Cancillería para garantizar el respeto a los intereses y derechos soberanos del país frente a cualquier intento de vulneración”, señala el documento aprobado.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Heidy Juárez, y otros legisladores destacaron la necesidad de mostrar una posición unificada frente a las pretensiones de actores políticos y autoridades colombianas.