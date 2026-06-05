El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del paisaje arqueológico denominado “Arte rupestre y geoglifos del sector La Calera”, ubicado en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, con el objetivo de garantizar la conservación de este patrimonio cultural mientras se desarrollan los procedimientos para su identificación y delimitación definitiva.

Sitio arqueológico

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° 000159-2026-DGPA-VMPCIC/MC, que establece un periodo de protección de dos años, prorrogable por un plazo similar previa evaluación y sustento técnico.

Según la resolución, la decisión se sustenta en los informes técnicos elaborados por especialistas del Ministerio de Cultura, los cuales identifican la importancia arqueológica del sector y la necesidad de adoptar acciones inmediatas para su preservación.

Como parte de la protección provisional, se han dispuesto diversas acciones preventivas orientadas a evitar posibles afectaciones al patrimonio cultural existente en la zona.

Entre las medidas aprobadas figura el retiro de desmontes acumulados en la parte baja del paisaje arqueológico, los cuales podrían afectar la conservación y visibilidad de los elementos patrimoniales presentes en el lugar.

Asimismo, se ordenó la instalación de paneles informativos y hitos de delimitación, con la finalidad de identificar claramente el área protegida y advertir a la población sobre la importancia y restricciones vinculadas al sitio arqueológico.

La ejecución de estas acciones estará a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, entidad que deberá implementar las medidas utilizando los recursos humanos, logísticos y operativos disponibles, además de coordinar con otras instituciones para garantizar su cumplimiento.

La resolución también dispone que la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura inicie las acciones correspondientes para la identificación, declaración y delimitación definitiva de los bienes inmuebles prehispánicos comprendidos dentro del área protegida.

Este procedimiento permitirá determinar con precisión la extensión y características del patrimonio arqueológico existente en el sector La Calera, fortaleciendo su protección legal a largo plazo.

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