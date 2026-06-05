Alex Tintaya C. recibió nueve meses de prisión preventiva, al ser acusado de violación sexual de una pasajera de 20 años. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026, en el distrito de Cerro Colorado.

La medida fue conseguida por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la fiscal provincial Alicia Coari Valdez.

Según la investigación preliminar, la víctima abordó el vehículo para ir a su vivienda, pero el conductor habría desviado la ruta hacia una torrentera donde la agredió sexualmente.

La medida no fue sencilla de obtener, pues en primera instancia, el Poder Judicial dispuso únicamente comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica. La Fiscalía apeló y la Sala ordenó que se realice una nueva audiencia de prisión preventiva.

En esa audiencia, el fiscal adjunto al provincial, Jonathan Joel Marmanillo Magallanes, sustentó los graves elementos de convicción contra el imputado, su falta de arraigo, denuncias previas por hechos de violencia sexual y una sentencia condenatoria anterior con pena efectiva.

Ante ello, el Poder Judicial admitió finalmente la medida solicitada.