El Congreso de la República no consiguió los votos necesarios para modificar su reglamento e incorporar una disposición que exima a los legisladores de responsabilidad si expresan opiniones políticas o partidarias durante el periodo de neutralidad previo a las elecciones generales de 2026.

La propuesta, presentada por Arturo Alegría, de la bancada de Fuerza Popular, obtuvo 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

Al tratarse de una reforma del reglamento interno, el proyecto requería más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, al menos 65 votos favorables, para su aprobación.

Ante el resultado adverso, Segundo Montalvo, parlamentario de Perú Libre, solicitó una reconsideración para que el planteamiento sea nuevamente sometido a votación en el pleno.

El texto sustitutorio proponía la inclusión de un nuevo artículo en el Reglamento del Congreso con el objetivo —según se indica— de “optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios”.

La disposición buscaba precisar que los congresistas, “en el ejercicio de sus funciones, pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”.

Asimismo, el planteamiento establecía un límite: esta facultad “no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen sesiones de comisiones en los que son miembros o en el pleno del Congreso, salvo se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

La votación se desarrolló en un contexto en el que el periodo de neutralidad electoral —vigente antes de los comicios— impone a las autoridades, incluidos los congresistas, la obligación de abstenerse de emitir declaraciones o realizar actos que favorezcan o perjudiquen a candidatos o partidos políticos.