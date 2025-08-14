El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que la Fiscalía Suprema archivó la denuncia en su contra por presunta violación sexual.

“A nivel científico, las pruebas encontradas en la señorita denunciante con las mías no coinciden, no son homologables”, declaró ante los medios.

El legislador explicó que la investigación se extendió por más de ocho meses y que la resolución se basó en tres puntos: la inconsistencia en la descripción física realizada por la denunciante, la ausencia de contacto confirmada por testigos y las pruebas de ADN que no coincidieron con su perfil.

Jerí precisó que estos elementos estaban disponibles desde marzo, pero que la investigación fue ampliada en reiteradas ocasiones.

El parlamentario señaló que este fallo le brinda tranquilidad personal y familiar, tras lo que calificó como un proceso “tremendamente complicado”.