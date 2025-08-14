El presidente del Congreso, José Jerí Oré, destacó este jueves la importancia de mantener la modalidad virtual como herramienta para la continuidad de las labores parlamentarias.

Su pronunciamiento se dio en respuesta a consultas de la prensa sobre la asistencia de legisladores a la sesión del pleno realizada este 14 de agosto.

Jerí señaló que la función congresal abarca más que la participación en el pleno, ya que incluye de forma simultánea labores de fiscalización y representación en diferentes regiones del país.

En ese sentido, subrayó que la virtualidad permite a los parlamentarios cumplir con todas sus responsabilidades sin interrupciones.

El titular del Parlamento precisó que cada congresista es responsable de justificar su ausencia en una sesión, mediante la presentación formal de los motivos correspondientes.

Asimismo, anunció que conversará con los legisladores que no asistieron a la jornada de hoy para conocer sus razones.

“Ojo, cada congresista tendrá un motivo por el que no asistió el día de hoy y seguramente conversaré con ellos. Lo que no voy a permitir en mi gestión es que se hable de cosas que no son ciertas”, afirmó Jerí Oré.

El presidente del Congreso también explicó que, actualmente, se realizan trabajos de mantenimiento en espacios utilizados por los parlamentarios. Estas labores, indicó, están relacionadas con las adecuaciones para el eventual retorno a la bicameralidad, lo que dificulta que las sesiones se desarrollen de manera totalmente presencial.