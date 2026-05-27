El consumo de cigarrillos electrónicos o “vapes” entre adolescentes ya superó al hábito tradicional de fumar en el país, advirtió el médico de EsSalud, Mario Izquierdo, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora este 30 de mayo.

En declaraciones a Andina, el especialista alertó que el uso de estos dispositivos alcanza actualmente el 16 %, mientras que el tabaquismo tradicional se redujo de 48 % a 9 % en los últimos años.

Izquierdo explicó que el vapeo se ha convertido en una moda creciente entre adolescentes y jóvenes debido a la falsa creencia de que es una alternativa inofensiva al cigarro . Sin embargo, señaló que los dispositivos contienen sustancias tóxicas y potencialmente cancerígenas que afectan especialmente a organismos en desarrollo.

Añadió que la industria ha logrado hacer más atractivo el consumo mediante sabores frutados y aromas agradables.

El especialista indicó que los adolescentes de entre 13 y 17 años son la población más vulnerable, ya que muchas veces recurren al vapeo por presión social y necesidad de aceptación en sus grupos. Asimismo, advirtió que la venta libre de estos productos, incluso a menores de edad, facilita el acceso y aumenta el riesgo de consumo temprano.

Detalló además que los vapes contienen nicotina, glicerina, formaldehído y metales pesados, componentes que pueden generar daños neurológicos, pulmonares, cardiovasculares y gástricos . Entre las consecuencias inmediatas mencionó gastritis, bronquitis, insomnio y alteraciones en la presión arterial, además del riesgo de desarrollar cáncer a mediano plazo.

Finalmente, Izquierdo destacó la importancia de la Ley 32159, promulgada en 2024, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos.

También exhortó a los padres de familia y a las instituciones educativas a reforzar la prevención y promover estilos de vida saludables para evitar el avance del vapeo entre menores de edad.