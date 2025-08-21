El presidente del gremio empresarial de Arequipa, Carlos Fernández, cuestionó la propuesta que busca fijar el sueldo de senadores y diputados del próximo periodo al nivel de un juez supremo, es decir, 34 mil 90 soles mensuales, suponiendo un incremento de más del 100 % al salario actual, que asciende a 15 mil 600 soles.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), lamentó esta propuesta recordando que el sueldo mínimo en el país supera los mil soles y que viene saliendo de la pobreza.

“Es una propuesta inaceptable ¿cómo puedes en un país, a gente que supuestamente dice que quiere trabajar por el Perú y llegar al Parlamento, quiera lucrar y ganar más de 50 mil soles?”, cuestionó. El empresario sostuvo que a los 34 mil soles que se propone como nuevo sueldo se les debe sumar otros beneficios, superando los 50 mil soles.

Asimismo, Fernández manifestó que la reelección es otro de los puntos cuestionables, recordando que anteriormente se realizó un referéndum en el que la población se manifestó en contra de la reelección, no obstante, el Congreso hizo caso omiso a esta consulta popular.

“Creo que es un tema de conciencia nacional, de todos los peruanos. Esto compete a todos los peruanos, en no aceptar o en el momento de las elecciones ser tan fríos y analizar por quien se va a votar, pero no podemos permitir que se aumenten los sueldos de esa magnitud”, acotó.