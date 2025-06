La región Arequipa tiene un potencial de crecimiento económico del 6 %, ya que cuenta con proyectos mineros, de generación eléctrica y de turismo que pueden producir un impacto positivo a toda la población. Sin embargo, las autoridades no están ejecutando eficientemente el gasto público y se centran en obras pequeñas, lo que provoca un crecimiento de apenas el 3 %, según el socio y economista jefe de Apoyo Consultoría, Hugo Santa María.

A menos de un año de las elecciones, ¿cuál es la situación en Arequipa económicamente y cuál es la estimación de crecimiento para el 2025? Perú va a llegar a las elecciones creciendo algo por debajo del 3 %; y nosotros con la zona sur estamos más optimistas. Pensamos que hay una oportunidad para que el sur crezca algo por encima del 3 %. En el caso de Arequipa estimamos que sea hasta un 3.4 %.

¿Esta estimación en qué proyectos se basan? Tenemos proyectos de inversión muy interesantes. En minería estamos un poco más cerca de que Tía María sea una realidad, además otras ampliaciones mineras para el siguiente año como Zafranal, Cuajone y Huachocolpa. Pero lo que a nosotros nos entusiasma en particular son proyectos en generación eléctrica.

¿Cómo cuáles? Específicamente de energías renovables eólica y solar. El desarrollo de centrales renovables se concentrará en la zona sur porque tiene un potencial geológico y cercanía a la demanda. El portafolio de proyectos es amplio: tenemos la construcción de la obra solar en Pichu Pichu, Chachani, la central solar Fotovoltaica San José, entre otros.

¿Estos proyectos traerán otras inversiones complementarias? Claro que sí porque requieren líneas de transmisión, además que la población cercana a la obra puede acceder a empleos. Otro sector que nosotros vemos con optimismo es el turismo, hay un montón de activos turísticos subexplotados. Arequipa con estos proyectos debería estar creciendo el doble de lo que crece y no lo hace porque el Estado no ha sido capaz de organizarse para dar la infraestructura suficiente y para convocar al sector privado adecuadamente.

¿Qué lugares turísticos en Arequipa se deberían repotenciar? El valle del Colca, cuando uno ve el número de visitantes es bajísimo, al igual que el valle de los Volcanes y son unas hermosuras. Nosotros estamos tratando de promover proyectos que puedan desarrollar esos circuitos de turismo, algo más sofisticado que comienzas en el Colca y puedes ir al Valle de los Volcanes, toda una ruta turística.

Me dice que Arequipa debería estar creciendo el doble de lo que está, ahora ¿en cuánto es su crecimiento? Es del 3 %, pero el próximo año Arequipa va a levantar el promedio y va a crecer por encima de 3.

¿Llegará quizás a 5 o a 4? No, será un 3.2 o hasta un 3.4 %, pero será una de las regiones que más va a crecer.

¿Este crecimiento del doble no se da precisamente por el Gobierno Nacional o también el problema es por los gobiernos subnacionales? Es toda la administración pública conjunta. Por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura, hay infraestructura, vías nacionales, pero también hay otras vías subnacionales o inversión subnacional que está en manos de los gobiernos locales, que la verdad la ejecución termina siendo muy pobre, proyectos pequeños con poco impacto en la capacidad de cambiarle la vida a los ciudadanos y que muchas veces quedan a medio camino.

¿No tienen obras de envergadura y las obras pequeñas están paralizadas? Sí, la tasa de proyectos interrumpidos a nivel de gobiernos locales es altísima. Y es ahí donde está la mayor parte de la inversión pública. Entonces, es tanto gobierno nacional como gobiernos subnacionales, proyectos que se han detenido como, por ejemplo, Majes, que hasta ahora está buscando solución.

¿El gobierno no está organizado con el sector privado? Todo el aparato estatal nacional y subnacional no se organiza para permitir que los privados avancemos. Con una mejor organización de todas las autoridades, el sector privado podría entrar y, bueno, hacer que estas obras, megaproyectos que tenemos ya no estén paralizados porque al final somos socios todos.

¿Las elecciones del 2026 serán fundamentales para elegir adecuadas autoridades y que este problema no persista? El gran riesgo para el Perú, y que lamentablemente ha acelerado en los últimos años, es la degradación de la administración pública. Siento que el Gobierno le ha dado la espalda a la población. En estas elecciones nos jugamos mucho y hay que hacer la tarea de sentarse muchas horas, para investigar y no esperar al último momento para saber por quién votar.

PERFIL

Hugo Santa María, especialista. Egresado de Economía de la Universidad del Pacífico, doctorado en Economía en la Washington University in Saint Louis (Estados Unidos). Fue reconocido por Forbes como uno de los economistas más influyentes de Perú en el 2024.