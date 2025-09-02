Un incendio forestal arrasó cerca de 4 hectáreas de pastizales en la zona de Patahuasi, distrito de Cayma, la tarde del último domingo. El siniestro se registró alrededor de las 16:30 horas en el kilómetro 35 de la carretera Arequipa–Cusco y movilizó a personal de serenazgo, Policía Nacional y Defensa Civil, que trabajaron varias horas para controlar las llamas.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Cayma, Martín Pinto Cheng, informó que la emergencia se habría originado por la práctica de un ritual de pago a la tierra en la zona, tradición que, al combinarse con el viento y las altas temperaturas, habría desatado el fuego. “Es una costumbre que suele realizarse en terrenos abiertos, pero lamentablemente está poniendo en riesgo extensas áreas naturales”, señaló.

El funcionario advirtió que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en esta zona del distrito. En una ocasión anterior ya se había reportado un incendio bajo las mismas circunstancias. “Este es el segundo siniestro de este tipo y preocupa porque el terreno afectado es cada vez mayor”, dijo.

Pese a la gravedad del daño, Pinto reconoció que no fue posible identificar ni intervenir a los presuntos responsables, debido al tiempo que toma llegar al lugar exacto del siniestro. Sin embargo, de hallarse a los responsables, se tendrían que realizar la denuncia penal del caso. “Este tipo de hechos constituyen delitos ambientales que deben ser investigados por la Policía”, mencionó.