La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que, de acuerdo con el padrón electoral, en la región La Libertad se encuentran habilitados 1,565,925 electores para la elección regional y 1,565,926 para los comicios municipales.

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Explicó que la última cifra “incluye a un ciudadano extranjero con derecho a sufragio, conforme a la normativa vigente”.

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Para atender a este electorado, el organismo electoral informó que habilitará 497 locales de votación, donde se instalarán 5,297 mesas de sufragio, distribuidas en las seis ODPE (Oficina Descentralizada de Procesos Electorales) de La Libertad.

Para los comicios generales del 12 de abril, la población electoral en este departamento fue de 1,552,691, cifra inferior a la de las siguientes elecciones del 4 de octubre.

DISTRIBUCIÓN

De acuerdo con la ONPE, las seis ODPE instaladas en toda La Libertad son Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Esperanza, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Pataz. “[Estas serán] responsables de planificar y ejecutar las actividades del proceso electoral en sus respectivas jurisdicciones”, señaló.

Como parte de sus funciones, estas ODPE deberán “garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral” como “la capacitación de los actores electorales, la instalación de oficinas distritales, la distribución del material electoral, la coordinación con instituciones públicas y privadas, así como la atención permanente a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral”.

Respecto a los ciudadanos sorteados para desempeñarse como miembros de mesa, la ONPE recordó que “recibirán una compensación económica de S/ 165 y, al culminar satisfactoriamente la capacitación, accederán a un día de descanso remunerado no compensable”.