Dos mujeres fueron detenidas la madrugada de ayer durante un operativo policial realizado en una discoteca ubicada en la avenida Raúl de la Mata Cruz, en Piura. Según los agentes, estarían implicadas en diversos delitos vinculados al tráfico de drogas, comercialización irregular de medicamentos y receptación de celulares robados.

Fue le personal del Área de Investigación Criminal - Robos del Depincri Piura, que logró desarticular la presunta banda delincuencial “Las Peperas de Nueva Esperanza”, identificadas como Luz Marina C. J (26 años) y Hangy Estefany C. M (31 años).

Los efectivos informaron que las detenidas tenían en su poder 104 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y una bolsita que contenía clorhidrato de cocaína. Asimismo, se halló un blíster con cuatro pastillas y otras doce pastillas sueltas de clonazepam, medicamento sin fecha de vencimiento visible. Además, se incautó dos equipos celulares, entre ellos un iPhone 13 Pro Max y un teléfono marca Honor, los cuales habrían sido reportados como sustraídos, por lo que se presume el delito de receptación.

Las detenidas fueron trasladadas a las instalaciones del Depincri Piura para continuar con las diligencias de ley.