Agentes policiales del Depincri intervinieron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Duros del Nuevo Porvenir” a quienes les hallaron 713 ketes de pasta básica de cocaína, cuando iban a realizar un pase de droga en distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

El operativo fue realizado en el pasaje Municipal del asentamiento Nuevo Porvenir. Ahí detuvieron a E.A.G. (32) y A.Z.V. (36) a quienes les hallaron 30 ketes. Mientras que dentro de una vivienda encontraron 683 envoltorios más de dicha droga. Además, incautaron una mototaxi.

Ambas personas quedaron detenidas y puestas a disposición de la dependencial policial para las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público de esta ciudad.