Efectivos policiales de la comisaría El Obrero, detuvieron a dos sujetos, sindicados como presuntos integrantes de la banda “Los Arrebatadores”, por robarle un celular de alta gama a un padre de familia en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Fenómeno El Niño costero se mantiene activo]

La intervención ocurrió a inmediaciones del estadio Campeones del 36, donde detuvieron a S.A.A.G. (30), “El Zurdo” y J.C.A.C. (28), “El Piojo”, quienes a bordo de una mototaxi sin placa de rodaje, le sustrajeron a un ciudadano de 53 años.

Tras ello, la Policía que ejecutaba un operativo, lograron perseguirlos y detenerlos en la avenida Circunvalación del asentamiento Nueve de Octubre.

Al estar en flagrancia delictiva, ambas personas quedaron detenidas por el presunto delito de robo y puestos a disposición de la dependencial policial para continuar con las investigaciones en coordinación con el representante del Ministerio Público.