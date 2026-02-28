Un trabajador del Proyecto Especial Chira Piura (Pechp), sede Sullana, falleció cuando realizaba trabajos de mantenimiento en la presa Sullana. Según indican, la policía se encuentra investigando el hecho para determinar responsabilidades.

La víctima fue identificada como Ronald Temoche Atocha, quien habría estado realizando trabajos de mantenimiento en el interior de la presa de Sullana, pero en circunstancias que son materia de investigación terminó ahogado. Hasta ayer se desconocían las verdaderas causas de su fallecimiento.

Para ello, los efectivos policiales llegaron al lugar e iniciaron con las investigaciones luego de rescatar el cuerpo que estaba dentro de un buzón (aparentemente).

Al parecer, la policía fue alertada por los mismos trabajadores. Hasta el lugar también llegó el personal del Ministerio Público para autorizar el levantamiento del cadáver siendo trasladado hasta la morgue de Sullana para la necropsia de ley.

Antes del cierre de la edición, desde el Proyecto Especial Chira Piura no habían emitido ningún comunicado sobre lo sucedido dentro de la presa de Sullana, por lo que todo se mantiene en estricta privacidad. Mientras tanto, Temoche Atocha, quien es natural de Sullana, deja dos hijos en la orfandad y su esposa sumida en el dolor por su pronta partida. Ahora su familia pide se investigue bien los hechos para determinar responsabilidades.

Los familiares indican que habría estado trabajando sin protección ni seguridad para estos trabajos, por lo que su caída originó su muerte instantánea. La prima de la víctima dijo que Ronald prometió a su hija regresar para acompañarla a hacer unos mandados, pero lamentablemente no fue así. Ahora piden se haga justicia por su irreparable partida.