La Fiscalía de Prevención del Delito constató que el mal estado de las vías y veredas con huecos y zanjas, constituye un grave riesgo para la integridad de los transportistas, pasajeros y ciudadanos en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Ondas kelvin traerán más lluvias en marzo y abril]

El fiscal Kevin Antón Siancas, junto a personal de la Municipalidad de Sullana, realizó un recorrido por distintos lugares como el paseo turístico Turicarami, avenida Champagnat, prolongación de la avenida José de Lama (altura de la zona conocida como Cola del Alacrán), calle El Alto, canal vía y otras zonas.

“Se realizó una verificación de los daños estructurales, tanto en pistas, veredas y pasajes, lo lo cual podría generar algún perjuicio de accidente de tránsito o algún factor de inseguridad ciudadana. Esto, con la finalidad que los responsables puedan realizar las acciones correspondientes para que estos daños puedan ser resarcidos de manera inmediata por los representantes, tanto de las instituciones o de las empresas encargadas”, indicó el fiscal Kevin Antón.

Asimismo, indicó que hay obras abandonadas como de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) que presentan un peligro como en la avenida Champagnat y otros sectores de Sullana. “Presentan un grave riesgo, no solamente por el tema del abandono de la obra, sino por los daños que se presentan dentro de la infraestructura, lo cual podría generar un accidente de tránsito o algún daño material, aparte de los que ya están hechos” dijo el representante del Ministerio Público.