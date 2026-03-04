Efectivos policiales de la comisaría de San Jacinto intervinieron a dos sujetos que habían ingresado a la empresa Caña Brava para llevarse cables y herramientas en el distrito de Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando los agentes fueron alertados sobre unos sujetos que habían ingresado al almacén tras realizar un forado en el cerco perimétrico de malla. Una vez dentro, sustrajeron diversos materiales.

Pero la rápida intervención de los policías de dicha dependencia, hizo que ubicaran escondidos entre la vegetación a H.J.N.B. (29) que llevaba una mochilla con una mola, un taladro portátil, una batería de taladro y un multímetro industriall.

Además, hallaron un rollo de cable escondido entre las plantas. Asimismo, fue detenido J.C.Ch.Ch. (25) que tenía un saco con dos cizallas.

Ambos sujetos que son naturales de Talara y sindicados como presuntos integrantes de la banda “Los Gusanos de Talara”, fueron puestos a disposición de la comisaría para las investigaciones correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público.