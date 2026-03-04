La Contraloría General de la República advirtió que las recientes precipitaciones han originado focos infecciosos y la obstrucción de vías debido al estancamiento de aguas pluviales y residuales, lo cual pone en riesgo la salud pública en el distrito turístico de Máncora, en la provincia de Talara.

El Informe de Orientación de Oficio Nº006-2026-OCI/0456-S00 detalla diversas situaciones adversas identificadas en la zona.

Una comisión especial realizó la verificación en diversas calles y avenidas del distrito, donde identificó la acumulación de aguas pluviales y servidas. Estos aniegos mantienen obstaculizado el tránsito peatonal y vehicular. Además de generar focos infecciosos tras las lluvias de febrero. A la vez, está provocando la degradación del medio ambiente y afectando la salud de la población que vive y transita en las mismas y sus alrededores.

“Se observó que la carretera Panamericana, intersección en la entrada a la urbanización e ingreso a playas, en varios puntos, se presentan grandes acumulaciones de barro fangoso y aguas de lluvia”, indica el informe.

Además, advirtieron que esta situación favorece la proliferación de insectos transmisores de enfermedades. “Se advierte el empozamiento de aguas pluviales, producto de la acumulación de las lluvias, siendo estos el hábitat de los zancudos e insectos transmisores de enfermedades como el dengue, representando todo ello, focos infecciosos que pueden ocasionar daño a la población aledaña y a quienes visiten el centro de la ciudad, problemas de salud. También genera la contaminación ambiental”, señala el documento.

Además, observaron que la calle Spondylus, en Los Cocales, registra acumulación de aguas pluviales y servidas, que constituyen focos infecciosos. Esto, puede ocasionar una gran variedad de resultados adversos para la salud de la población, tales como enfermedades endémicas, dérmicas y virales; así como contaminación ambiental. Asimismo, obstaculizar el tránsito peatonal y vehicular.

Mientras que en el sector 13 de Noviembre identificaron la acumulación de aguas de las lluvias y barro.

Esta situación se agrava, debido al colapso de los desagües, cuyas aguas residuales se mezclan con el estancamiento pluvial, lo cual incrementa el riesgo para la salud.

“Es importante señalar que las aguas pluviales mezcladas con las aguas servidas (buzones colmatados) que discurren por las diferentes calles y avenidas de Máncora, ponen en riesgo la salud de la población del distrito en mención y de zonas aledañas”, indica el informe.

Otra de las situaciones adversas, es que la Municipalidad de Máncora no cuenta con recursos presupuestales suficientes dentro del Programa Presupuestal 068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre, para atender la problemática que generarían las lluvias intensas, lo cual podría limitar su capacidad de respuesta.