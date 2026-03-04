El jefe zonal del Senamhi Piura, Jorge Carranza, informó que se prevé la llegada de dos potentes ondas Kelvin de agua caliente que impactarán las costas de Piura de forma sucesiva. El fenómeno, que comenzó a elevar la temperatura del mar desde febrero, alcanzará su punto crítico durante la primera quincena de marzo y se intensificará aún más con una segunda onda prevista para el mes de abril.

Según explicó el ingeniero Jorge Carranza, los registros actuales muestran una caída abrupta de las temperaturas en Talara y Paita tras un pico inusual, sin embargo, el pronóstico para marzo indica una transición hacia condiciones de calor moderado a fuerte, lo que conllevará la formación de sistemas nubosos cargados de precipitaciones que superarán los valores normales.

“Para Piura esperamos tener a partir del 3 de marzo hacia adelante acumulados de más de 50 mm (litros por metro cuadrado). Por ejemplo, tenemos lluvias que podrían presentarse entre el 11 al 13 (marzo) lluvias más fuertes. Y esto definitivamente que está dado por el ingreso de las ondas Kelvin hacia la zona 1 + 2. Llega masa caliente, vapor de masa y tiene una tendencia a llover más fuerte. Ojo, esto es para Piura ciudad”, dijo Carranza.

Asimismo, señaló que la preocupación técnica se centra en la cuenca del río Piura, donde localidades como Chulucanas, Tambogrande y Malacasí ya registran acumulados de lluvia superiores al 200% y 300% de sus valores normales, por lo que esta situación ha dejado el terreno en un estado de vulnerabilidad extrema, reduciendo casi a cero su capacidad para absorber más agua, lo que facilita la activación de quebradas o deslizamientos de masas.

Mientras tanto, Carranza precisó que hay una alta probabilidad de lluvias para la noche del martes y madrugada de hoy en El Alto, Talara y Máncora, debido a que la alerta amarilla pasó a naranja.