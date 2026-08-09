En un megaoperativo realizado por el Ministerio Público y personal de varias unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú fueron intervenidos ciudadanos de nacionalidad venezolana que estarían inmersos en el delito de trata de personas. Los sospechosos permanecen en calidad de detenidos en la sede del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes.

Operación policial y fiscal

La policía, en la víspera, recibió una denuncia sobre una joven que estaba retenida en contra de su voluntad por extranjeros. El caso llevó a los agentes de investigación a descubrir los tres inmuebles donde se escondían los sujetos que presuntamente captaban a las víctimas. Para seguir con la operación participaron los fiscales y en simultáneo se intervinieron los predios, realizando la detención de seis personas, en su mayoría venezolanos.

Estos fueron hallados en viviendas ubicada en la av. Unión (Pueblo Nuevo), en el asentamiento humano Señor de los Milagros (Chincha Alta) y en otro poblado rural de la jurisdicción de Chincha Baja. Las jóvenes que permanecían en esas casas quedaron bajo la custodia de la policía y fiscalía, mientras que los detenidos y las especies de interés criminal incautados en el operativo conjunto están en proceso de investigación.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO