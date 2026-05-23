La segunda vuelta ya empezó a mover el escenario político y, aunque Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ha logrado sumar más apoyos de excandidatos que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la mayoría optó por tomar distancia de ambos postulantes o inclinarse por el voto viciado.

Respaldo

Mientras Sánchez ha recibido el respaldo de candidatos y grupos ligados a la izquierda y al antifujimorismo, el rechazo a su candidatura llevó a varias figuras de centro y derecha a acercarse a Fujimori. Sin embargo, otros excandidatos prefirieron no apoyar a ninguno de los dos y optaron por mantenerse al margen.

Del lado del candidato de Juntos por el Perú, uno de los respaldos más explícitos llegó de Yonhy Lescano, excandidato de Cooperación Popular.

“Por mayoría se ha acordado respaldar a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú para que no caiga en manos de la dictadura totalitaria de Fujimori”, señaló el también excongresista desde sus redes sociales.

El exparlamentario sostuvo que su agrupación política acordó apoyar a Sánchez. Aunque defendió el voto viciado que promovió en 2021, señaló que ahora la situación obliga a tomar una posición.

También se sumó Ahora Nación, de Alfonso López-Chau, quien emitió un comunicado marcando distancia del partido Fuerza Popular, al que calificó como una “amenaza directa a la democracia” por su “historial de corrupción” y “vocación autoritaria”.

En la misma línea, Ronald Atencio (Venceremos) afirmó que la contienda enfrenta al “fujimorismo” con el “campo popular”, inclinándose así por Sánchez.

A ellos se añade Charlie Carrasco, excandidato presidencial del Partido Demócrata Unido del Perú, quien incluso acompaña al candidato izquierdista en actividades proselitistas.

De otro lado, los apoyos hacia Fujimori resultan más numerosos y visibles. Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) llamó a no “desperdiciar el voto” y sostuvo que sobre Sánchez existen “certezas” negativas. Por su parte, Carlos Espá (Sí Creo) ha afirmado que “los adversarios son los comunistas”.

Otro respaldo importante provino de Alfredo Barnechea (Acción Popular), quien anunció que votará por Fujimori, aunque advirtió que buena parte de ese apoyo responde más al rechazo hacia Sánchez que a una adhesión genuina a la lideresa de Fuerza Popular.

A ello se suma el mensaje de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien aseguró que no está apoyando a Keiko Fujimori, pero pidió no votar en blanco porque eso “favorece a los comunistas”.

Así, aunque evitó respaldar directamente a la candidata de Fuerza Popular, terminó lanzando un mensaje contra la izquierda y la candidatura de Roberto Sánchez.

Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que “votará por Keiko Fujimori”, luego de reunirse con ella.

Indecisos

No obstante, el grupo más numeroso terminó siendo el de quienes decidieron “lavarse las manos”. Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) anunció un “voto viciado activo y consecuente”, mientras que Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) consideró que ninguna de las dos candidaturas ofrece garantías democráticas suficientes.

En la misma línea se encuentran figuras que todavía no toman postura pública. Jorge Nieto (Partido El Buen Gobierno) anunció que hoy definirá su posición.

Entre tanto, Mesías Guevara (Partido Morado) lanzó críticas tanto contra Fujimori como contra Sánchez, cuestionando el “talante autoritario” de la primera y el vínculo del segundo con el legado de Pedro Castillo.

A ese bloque ambiguo se suma Carlos Álvarez, quien criticó las negociaciones políticas y los presuntos “pactos bajo la mesa” entre agrupaciones.

“Vamos a ver quién de estas dos joyitas que pasan la segunda vuelta harán algo para cambiar el Perú”, dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook hace unos días.

Diálogo

En medio de este escenario, Sánchez tampoco descartó acercamientos con sectores políticamente opuestos.

Consultado sobre un posible diálogo con López-Aliaga, el candidato de Juntos por el Perú afirmó que está dispuesto a conversar y dejar de lado las diferencias para priorizar temas como la pobreza, los derechos humanos y la democracia.

“Yo creo que la responsabilidad que nos ha dado nuestro pueblo en esta segunda vuelta es de ser capaces de conversar, poniendo en segundo lugar las diferencias y anteponiendo los problemas principales que deben de solucionarse en nuestro Perú”, declaró a RPP.

En esa línea, señaló que está dispuesto a conversar con cualquier líder político pensando en el país. “Creo que en ese estándar, (dialogaría) con cualquier actor y líder político que tenga también ese objetivo”, indicó.