Las Elecciones Generales 2026 ya comenzaron para los peruanos en el extranjero, debido a la diferencia horaria. En Nueva Zelanda, la jornada electoral se inició este sábado 11 de abril a las 2:00 p.m. (hora peruana), con locales de votación habilitados en Auckland y Wellington.

El canciller Hugo de Zela informó que se han instalado 2 497 mesas de sufragio en todo el mundo y destacó que Nueva Zelanda es el primer país en dar inicio al proceso electoral.

Asimismo, más de un millón de peruanos residentes en el exterior participarán en estos comicios, lo que representa el 4.4 % del padrón electoral.

En el caso de Nueva Zelanda, alrededor de 841 ciudadanos peruanos están habilitados para votar en dos centros de votación. Otros países que también iniciaron tempranamente la jornada son Australia, Corea del Sur, Japón, Singapur y China, en distintos horarios según su zona.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló que las actas provenientes de Nueva Zelanda serán de las primeras en ser procesadas y publicadas.

Indicó que los resultados comenzarán a difundirse desde las 5:00 p.m. del domingo 12 de abril en la web oficial del organismo electoral.

Corvetto explicó que, gracias a la coordinación con la Cancillería, cerca de 100 consulados cuentan con escáneres para transmitir las actas electorales. Esto permitirá acelerar su revisión y cómputo, siempre que no presenten observaciones, facilitando así la entrega oportuna de los primeros resultados.