Keiko Fujimori visitó la mañana de este domingo las tumbas de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, en el marco de sus actividades por la jornada electoral.

La visita se realizó en compañía de sus hijas, Kyara y Kaori, y tuvo lugar antes de dar inicio a su agenda oficial.

En la actividad no participó su hermano, Kenji Fujimori. Durante sus declaraciones a la prensa, la candidata presidencial afirmó que su padre le pidió continuar con su carrera política.

Luego de ello, la candidata se dirigió a su tradicional desayuno electoral antes de continuar con sus actividades de la jornada.