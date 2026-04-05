El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la denominada “ley seca” se aplicará desde las 8:00 a. m. del sábado 11 de abril hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 de abril, con motivo de las Elecciones Generales 2026.

Durante este periodo quedará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú (LOE).

La medida busca garantizar el orden público y el normal desarrollo del proceso electoral programado para el domingo 12 de abril.

Locales y comercios deberán suspender venta de alcohol

Según la normativa electoral, durante el periodo de ley seca quedará prohibido:

Vender bebidas alcohólicas en tiendas, bares y restaurantes

Distribuir o entregar bebidas alcohólicas

Abrir locales o espacios destinados exclusivamente al expendio de alcohol

Esta restricción se aplica tanto a establecimientos comerciales como a espacios habilitados temporalmente para la venta de bebidas alcohólicas.

El JNE recordó que estas medidas forman parte de las disposiciones obligatorias que rigen en cada proceso electoral para prevenir incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

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Sanciones por incumplir la ley seca

El incumplimiento de la ley seca constituye una infracción electoral sancionada por la legislación vigente.

De acuerdo con el artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones, las sanciones pueden incluir:

Hasta seis meses de prisión

Multa equivalente al 10% del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días de multa (aproximadamente S/ 3,390)

Las autoridades también advirtieron que fiscalizadores y agentes policiales realizarán operativos para verificar el cumplimiento de la medida en todo el país.