En la sede del Colegio Médico del Perú, ubicada en el malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, se registran demoras en la instalación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales de Perú 2026, generando incomodidad y malestar entre los ciudadanos que acudieron desde tempranas horas para emitir su voto.

La tardanza en el inicio del proceso provocó la reacción de los electores, quienes, mientras aguardaban en los exteriores del local, expresaron su descontento con arengas como “¡Queremos votar, queremos votar!”, evidenciando la tensión ante la falta de apertura oportuna de las mesas.

Según reportes en el lugar, el retraso estaría vinculado a la tardía instalación de las mesas y la organización interna del local, lo que ha impedido el flujo normal de votantes.

Esta situación ha generado largas filas y acumulación de personas en los accesos.

Pese a ello, los ciudadanos continúan a la espera de que las autoridades electorales regularicen la atención y permitan el ingreso progresivo de los electores. Se espera que en las próximas horas se normalice la instalación de mesas y se garantice el desarrollo de la jornada con normalidad.