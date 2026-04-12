La jornada de las Elecciones Generales 2026 continúa desarrollándose en el extranjero, donde peruanos residentes en ciudades como Sídney, Canberra, Melbourne y Tokio ya ejercen su derecho al voto.

Debido a la diferencia horaria, estos países forman parte del inicio anticipado del proceso electoral fuera del territorio nacional.

En estos puntos, la votación se realiza con normalidad y en un ambiente de orden, según reportes de las autoridades consulares.

La participación de los connacionales refleja el compromiso cívico de la comunidad peruana en el exterior, que acude a las urnas para elegir a sus próximas autoridades.

Asimismo, Cancillería informó que el adecuado desarrollo de la jornada ha sido posible gracias a la coordinación entre los consulados peruanos y las entidades electorales, que han implementado las medidas necesarias para garantizar un proceso transparente y organizado, facilitando el acceso al voto de miles de ciudadanos fuera del país.