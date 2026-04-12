Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos participarán en las elecciones generales para ejercer su derecho al voto, en una jornada que incluye cinco procesos simultáneos: Presidencia de la República, Senado nacional, Senado regional, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Sin embargo, desde distintos puntos de Lima se reportaron demoras en la llegada del material electoral, lo que impidió que algunas mesas de sufragio se instalaran al inicio de los comicios, previsto para las 7:00 a.m.

Al respecto, Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), reconoció la demora en el traslado del material electoral, aunque precisó que la responsabilidad recae en la empresa concesionaria.

“Lo que ha ocurrido y lo que ya seguramente conocen es que ha habido un incumplimiento de parte de la empresa encargada del traslado de los materiales, que es la empresa Servicios Generales Galaga, que ha hecho que, en algunos locales, principalmente de Lima Sur, no haya llegado el material”, señaló a RPP.

“Estamos hablando de vehículos que se necesitaban para el traslado de los materiales. Como sabemos, la cantidad de materiales es muy grande”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que esta situación no se ha registrado en otras regiones del país y que la entidad garantiza el desarrollo de los comicios en todos los locales de votación. Agregó que las demoras se han presentado solo en un porcentaje muy reducido del total de mesas instaladas a nivel nacional.

“En las regiones, el proceso electoral está desarrollándose sin inconvenientes. Solo en Lima se ha registrado este inconveniente, pero no en todos los distritos, principalmente en los que se encuentran en Lima Sur. Desde la ONPE se están tomando todas las medidas para garantizar que el material llegue a estos locales y va a llegar”, sostuvo.

“La cantidad de locales de votación en todo el país es de 10 336, y este porcentaje de locales que no han recibido [el material] es reducido, es del 0.72%. Hablamos de una cantidad reducida, pero que a esta hora seguramente ya se ha reducido aún más, porque la ONPE ha tomado un plan de contingencia para alcanzar los materiales en los locales donde faltan”, añadió.

Descartan ampliar horario en locales con retraso de material electoral

Por otro lado, al ser consultada sobre una posible ampliación del horario electoral —establecido hasta las 5:00 p.m.— en los locales donde aún no llega el material electoral, la representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) descartó dicha posibilidad.

“El horario de votación va a mantenerse. Los locales de votación se cerrarían a las cinco de la tarde”, resaltó.

“En procesos anteriores, las mesas, a veces, no por falta de materiales, sino por inasistencia de los miembros de mesa, se instalaban con cierto retraso. A veces, incluso a las diez, once de la mañana. De acuerdo a ley, las mesas se pueden instalar hasta las doce del mediodía. Sin embargo, aunque se instalaban un tanto pasada la hora indicada, no había inconvenientes. La votación se mantenía a la hora indicada y no había inconvenientes”, agregó.