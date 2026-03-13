El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso que los ciudadanos podrán votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o por vencer en las Elecciones Generales de 2026.

La medida excepcional prorroga la vigencia del documento hasta el 12 de abril de 2026, fecha en que se realizará el proceso electoral.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, que será publicada este sábado 13 de marzo en el diario El Peruano.

La norma busca garantizar el derecho al sufragio de la ciudadanía y será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para las acciones correspondientes.

De acuerdo con la disposición, los electores podrán identificarse en las mesas de votación con el DNI azul o con el DNI electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0, incluso si estos se encuentran caducos.

Según el padrón electoral, más de 1,8 millones de peruanos tienen actualmente el documento vencido.

Asimismo, el Reniec informó que amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la campaña para obtener el primer DNI electrónico a un costo promocional de 30 soles, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con un documento actualizado antes y después del proceso electoral.