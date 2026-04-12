El papa León XIV, cuyo nombre completo es Robert Francis Prevost, figura en el padrón electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con local de votación asignado en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

Según el registro oficial, el pontífice tiene asignado como local la Institución Educativa Juan Tomis Stack, ubicada en dicha ciudad del norte del país.

Papa León XIV tiene asignada mesa de votación en Chiclayo

El papa figura en el padrón electoral.

Mesa y aula asignadas en Chiclayo

De acuerdo con el padrón electoral vigente para las Elecciones Generales 2026, el papa León XIV figura en la mesa n.° 032658, correspondiente al aula 505 del referido centro educativo.

En el registro también se consigna que el pontífice cuenta con nacionalidad peruana desde el año 2015, lo que le permite figurar dentro del padrón electoral nacional.

Voto sería facultativo por edad

La eventual participación del papa León XIV en los comicios es de carácter facultativo, conforme a la normativa electoral peruana vigente para ciudadanos mayores de 70 años, quienes no están obligados a sufragar.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el pontífice participará en las elecciones o si se encontrará fuera del país durante la jornada electoral.