El presidente de la República, José María Balcázar, acudió a emitir su voto y se pronunció sobre los retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima durante la jornada electoral, señalando que se tratarían de casos de “fuerza mayor”.

En ese contexto, desde Chiclayo, el mandatario respaldó la decisión de ampliar tanto el horario de instalación de las mesas de sufragio como el plazo para emitir el voto hasta las 6:00 p.m.

“Sé que en Lima ha habido dificultades logísticas. Eso es problema de la ONPE y se está corrigiendo, entiendo; parece que ha habido una fuerza mayor, ha prorrogado hasta las seis de la tarde, me parece bien”, señaló el jefe de Estado a RPP, quien añadió que, hasta el momento, no se han reportado indicios de irregularidades en el proceso.

Sin embargo, señaló que, de comprobarse responsabilidades administrativas por los retrasos, estas deberán ser asumidas por las autoridades competentes.

“Descartamos cualquier tipo de irregularidad, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa”, expresó.

“Elijan bien y no se quejen después”: Mensaje del presidente José Balcázar a los electores

El presidente José María Balcázar se pronunció sobre el desarrollo de las elecciones generales y exhortó a la ciudadanía a acudir a votar con tranquilidad.

En entrevista con RPP, aseguró que la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los organismos del sistema de justicia, junto a observadores internacionales, garantizan la seguridad y transparencia del proceso.

El mandatario destacó la importancia de una alta participación ciudadana para fortalecer la democracia y otorgar legitimidad a las autoridades electas. En ese sentido, instó a los votantes a elegir con responsabilidad, advirtiendo que luego no deben quejarse de la representación parlamentaria resultante.

“Allí está el tema, en que podamos elegir bien y no nos quejemos después cuando la representación parlamentaria, que en este caso se va a incrementar un poco, porque vamos a tener más senadores que representarían ciertamente a la voluntad popular, aunque hubiese sido ideal que se mejorase el sistema de representación nacional”, subrayó.

Asimismo, subrayó que, aunque el sistema de representación podría mejorarse, el proceso en curso debe desarrollarse con normalidad y sin cuestionamientos infundados. Reiteró que las condiciones están dadas para unas elecciones limpias y sin interferencias.

Finalmente, Balcázar pidió a los candidatos respetar los resultados y evitar magnificar incidentes menores. Llamó a mantener una actitud responsable y promover el diálogo, dejando de lado divisiones políticas, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y el desarrollo del país.