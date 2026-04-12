La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó a la empresa Servicios Generales Galaga por el retraso en la entrega del material electoral que afectó la apertura de diversos locales de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026.

Según informó la entidad mediante un comunicado, al menos 75 centros educativos, principalmente en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, fueron afectados por la demora en la llegada del material necesario para instalar las mesas de votación.

Locales no abrieron a la hora programada

Las mesas de votación debían abrir a las 7:00 a.m., sin embargo, varios locales de Lima, especialmente en el sur de la capital, no pudieron iniciar sus actividades a la hora prevista.

Electores reportaron también problemas en colegios ubicados en Surco, San Borja y Miraflores, donde señalaron que no pudieron votar desde tempranas horas, lo que generó malestar entre los ciudadanos que acudieron a sufragar.

De acuerdo con información conocida por este Diario, furgonetas de la empresa Galaga recién llegaron a algunos locales cerca de las 10:00 a.m.

ONPE aplicó plan de contingencia y anunció acciones legales

La ONPE indicó que la situación se originó por el incumplimiento del servicio de transporte por parte de la empresa contratada.

Ante ello, la entidad electoral aplicó un plan de contingencia para garantizar la continuidad del proceso electoral.

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Horas después, informó que iniciará acciones legales y penales contra la empresa Servicios Generales Galaga por el incumplimiento contractual.

Fuentes vinculadas a la ONPE indicaron que la empresa debía transportar el material electoral en dos horarios, pero solo cumplió el primero. Ante ello, la entidad tuvo que contratar a otra compañía e incluso intentó trasladar material mediante cadenas de taxis, aunque no encontró disponibilidad en la madrugada.

Contrato millonario adjudicado en marzo

La ONPE adjudicó a Servicios Generales Galaga, el pasado 9 de marzo, el servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue del material electoral correspondiente al proceso del 2026.

El monto del contrato asciende a S/ 6,368,332.75, según registros oficiales.

Además, la entidad electoral ya había aplicado a la empresa una penalidad de S/ 6,803 en septiembre de 2023 por incumplimiento previo.

La ONPE aplicó una penalidad a Galaga por incumplimiento.

Esta es la adjudicación que hizo la ONPE a la empresa Galaga el pasado 9 de marzo.

Historia y contratos de la empresa Galaga

La empresa Servicios Generales Galaga inició operaciones en marzo del 2010 y fue fundada por Juan Charles Alvarado Pfuyo, quien actualmente se desempeña como gerente general.

La compañía se presenta como especializada en logística y transporte, incluyendo traslado de carga exclusiva, equipos tecnológicos, mercadería general, distribución y almacenaje. Su sede se encuentra en San Juan de Lurigancho.

La empresa ha obtenido 25 contratos y órdenes de servicio con entidades públicas entre los años 2018 y 2026, según informó El Comercio.

Entre las instituciones que contrataron servicios con Galaga figuran:

Ministerio de Vivienda

ONPE

Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares)

Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur

Municipalidad Metropolitana de Lima

Programa de Educación Básica para Todos

Convocatoria previa para alquilar unidades

Una semana antes del proceso electoral, la empresa Galaga realizó una convocatoria a través de LinkedIn solicitando proveedores para alquilar 400 unidades tipo furgón cerrado destinadas al transporte de material electoral en Lima y Callao.

Según información disponible, la empresa habría tenido dificultades para completar la contratación de unidades necesarias para cumplir con el servicio requerido.