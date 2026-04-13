La jornada de votación del domingo 12 de abril en la región Ica transcurrió con normalidad, de acuerdo con el balance ofrecido por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, que supervisó el desarrollo del proceso en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Fiesta democrática

Desde las primeras horas del día de ayer, el avance en la instalación de mesas de sufragio fue sostenido, especialmente en los principales locales de votación. La jefa de la ODPE Ica, Dra. Elsa Panta Ymán, informó que a las 7:00 a. m. de ayer ya se había logrado instalar la mayoría de mesas en el recinto con mayor concentración de electores.

“Hasta las 7:00 de la mañana se han instalado 52 mesas de sufragio de las 68 mesas en el local más grande de votación de la provincia de Ica, que es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Según el reporte, son más de 19 mil electores en esta universidad”, declaró.

Este centro de votación concentró a 19,883 ciudadanos, siendo el de mayor capacidad en la jurisdicción. Le siguió la institución educativa Daniel Merino Ruiz, en el distrito de La Tinguiña, con 43 mesas y 12,608 electores.

El inicio de la jornada también se dio de manera anticipada en algunos puntos. La primera mesa de votación instalada en la provincia de Ica, fue la N° 022211, que se instaló a las 5:58 de la mañana en la institución educativa José María Arguedas, en el distrito de Parcona. Según explicó la autoridad electoral, el material llegó a todos los locales sin contratiempos.

“El material electoral fue trasladado entre el viernes 10 y sábado 11 de abril al 100%. A nivel de capacitación, hemos alcanzado el 70 % de miembros de mesa de manera presencial, mientras que otros se han capacitado de forma virtual”, precisó.

Con el transcurso de la mañana, la instalación de mesas se aceleró en toda la jurisdicción. Desde la institución educativa Micaela Galindo de Cáceres, la jefa de la ODPE brindó un nuevo reporte cerca de las 9:00 a. m.

“Hasta las 9:00 de la mañana se han instalado un aproximado de 90% de mesas de sufragio en Ica, Nasca y Palpa, todo sin ninguna incidencia. Asimismo, en los 250 locales de votación se han implementado aulas especiales para personas con discapacidad, por la transparencia”, señaló.

Antes de las 11:30 a. m., la entidad confirmó la instalación total de mesas en 150 locales de votación bajo su jurisdicción, permitiendo que más de 403 mil electores emitieran su voto con normalidad. En general, el proceso se desarrolló sin contratiempos en toda la circunscripción.

Asimismo, en la supervisión también estuvo la Dra. Janet Álvarez Quispe, jefa de la Oficina Defensorial de Ica de la Defensoría del Pueblo, quien desde el inicio de la supervisión, realizó recomendaciones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE, orientadas a asegurar el respeto de los principios de transparencia, debido proceso y lealtad constitucional, en defensa del sistema democrático.

Cabe señalar que, en toda la región Ica, un total de 713 mil 997 ciudadanos estuvieron habilitados para sufragar en las Elecciones Generales 2026. Para ello, se dispusieron 268 locales de votación en 43 distritos y cuatro centros poblados, con un total de 2,443 mesas de sufragio a cargo de 21,987 miembros de mesa.

En materia de seguridad, más de 580 efectivos de la Policía Nacional fueron previamente capacitados para cumplir funciones durante la jornada electoral. Junto a las Fuerzas Armadas, se desplegó un contingente cercano a los 2 mil agentes, quienes garantizaron el orden y la seguridad antes, durante y después del proceso.

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