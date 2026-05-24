Con profunda fe y gran expectativa entre la feligresía católica, hoy domingo 24 de mayo se realizará el recorrido procesional extraordinario del Cristo Moreno Señor del Mar por diversas calles y sectores populares del distrito de San Andrés. La actividad religiosa se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, como parte de la conmemoración por los 32 años de la llegada del Santo Protector al pueblo sanandresino.

Fe y devoción

El presidente de la Hermandad del Cristo Moreno Señor del Mar, Renzo Ramos Contreras, señaló que esta jornada representa un momento histórico y de gran significado espiritual para la población. Indicó además que la venerada imagen recorrerá lugares donde tradicionalmente no llega durante Semana Santa o el Mes Morado, permitiendo que más familias puedan recibir la bendición del Cristo Moreno en sus propios barrios.

El recorrido comprenderá los asentamientos humanos Jorge Chávez, Eulogia Elías de Nateri, Nuevo Jerusalén y el Pasaje Señor del Mar. Desde tempranas horas, vecinos y devotos vienen preparando altares, adornos y muestras de fe para recibir el paso procesional, el cual congregará a cientos de fieles durante toda la jornada religiosa.

La hermandad hizo extensiva la invitación a toda la población de San Andrés y de la provincia de Pisco para participar de esta importante manifestación de fe católica.

Los organizadores señalaron que el objetivo es fortalecer la unión espiritual y mantener viva la devoción hacia el Cristo Moreno Señor del Mar, considerado protector y guía de numerosas familias del distrito.

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