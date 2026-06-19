Las movilizaciones promovidas por Juntos por el Perú seguirán adelante, según confirmó su candidato presidencial, Roberto Sánchez.
El político sostuvo que las actividades se realizarán de manera pacífica y estarán orientadas a exigir transparencia y respeto al proceso electoral.
Durante una declaración a la prensa, Sánchez señaló que sostuvo coordinaciones con autoridades policiales para garantizar que las marchas se desarrollen dentro del marco constitucional y sin incidentes que alteren el orden público.
“Como corresponde, hemos convocado a una movilización pacífica, una movilización que tiene su razón en la exigencia de justicia electoral, el debido proceso y el reconocimiento al voto soberano de nuestro pueblo”, expresó.
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