Comenzó el control de acusación por una de las muertes en las protestas de enero de 2023. Se trata del deceso de Víctor Santisteban Yacsavilca, primer fallecido de las manifestaciones que se realizaron en Lima el 28 de enero del mencionado año.

Fue el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos, a cargo de Yenny Huacchillo Núñez, el que sustentó el caso y reiteró el pedido de 35 años de prisión efectiva para el general PNP (r) Víctor Zanabria, por homicidio calificado.

La misma sanción se solicita para el coronel PNP Frank Chang, así como otros cinco agentes policiales. Para los efectivos Ignacio Talledo y Jorge Requejo se pidió 14 años de cárcel, mientras que para Omar Vivanco y Roberth Caballero, cinco años de prisión. Ellos fueron acusados por homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.

OMISIÓN

La fiscal provincial Huacchillo Núñez detalló que la responsabilidad atribuida a los mandos policiales se fundamenta en la figura jurídica de “comisión por omisión”.

La representante del Ministerio Público añadió que ellos “tenían el deber de supervisar, controlar y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial”.

“No estamos diciendo que el señor Zanabria ordenó disparar. Lo que sostenemos es que tenía una posición de garante y que omitió acciones”, puntualizó Huacchillo.