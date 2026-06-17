El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso la salida de Germán Juárez Atoche de la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, puesto que desempeñaba desde el 5 de diciembre de 2025.

Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 1744-2026-MP-FN, también se dispuso el término del nombramiento de Germán Juárez Atoche como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

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En reemplazo de Juárez Atoche fue nombrado Juan Bautista Mendoza Abarca, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal antidrogas en el Primer Despacho Provincial Penal de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

El documento señala que, tras revisarse el reporte de quejas y denuncias emitido el 16 de junio de 2026 por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se verificó que Germán Juárez Atoche mantiene dos quejas actualmente en trámite.

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En ese contexto, se dispuso la incorporación de Germán Juárez Atoche a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, donde desempeñará funciones junto a la abogada Nilda Yanina Fernández Ccahuana.

Juárez Atoche formó parte del ahora desactivado Equipo Especial Lava Jato, grupo de fiscales encargado de investigar presuntos casos de corrupción y lavado de activos. Durante su participación en dicho equipo se impulsaron procesos que derivaron en sentencias de primera instancia contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

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Germán Juárez ya no será coordinador de las fiscalías Contra Lavado de Activos



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