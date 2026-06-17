La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las normas aplicadas para el sufragio de los peruanos residentes en el exterior se mantuvieron sin cambios durante el último proceso electoral.

Según indicó, las medidas aprobadas respondieron únicamente a aspectos organizativos vinculados al desarrollo de la jornada fuera del país.

La entidad explicó que la Resolución Jefatural 000090-2026-JN/ONPE contiene lineamientos de carácter operativo elaborados en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También recordó que este tipo de disposiciones se publica de manera regular desde el año 2016 en cada elección general.

Respecto al material electoral destinado a las mesas instaladas en el extranjero, la ONPE señaló que su traslado se realizó entre el 8 y el 10 de junio de 2026. El procedimiento se efectuó mediante el envío físico de la documentación, atendiendo una solicitud de la Cancillería para no utilizar el aplicativo informático durante la segunda elección presidencial.

Las aclaraciones fueron difundidas en medio de cuestionamientos sobre el procesamiento de los votos emitidos fuera del país.

#Voto2026 ONPE se pronuncia sobre recepción de actas provenientes del extranjero en segunda vuelta: el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero no fue modificado



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