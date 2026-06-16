La tensión generada por los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2026 ha alcanzado un punto álgido. Por un lado, Fuerza Popular insiste en que el conteo de votos concluya cuanto antes para que su candidata sea proclamada ganadora de los comicios; mientras que, por su parte, Juntos por el Perú mantiene su posición de no dar por cerrado el proceso electoral, alegando la existencia de presuntas irregularidades que podrían afectar su validez.

El pedido formulado por el partido político liderado por Roberto Sánchez apunta directamente a los votos emitidos en el extranjero, los cuales incluso busca que sean anulados. Según su solicitud, existirían hechos aún no esclarecidos por las autoridades electorales que, de confirmarse, podrían modificar los resultados ya conocidos del proceso.

Como era de esperarse, Keiko Fujimori y su entorno han rechazado esta posibilidad, asegurando que todos los procedimientos se cumplieron durante el traslado de las actas provenientes del extranjero hacia el país. Para conocer su posición a detalle Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, se pronunció al respecto.

El representando de Fuerza Popular acusó a Juntos por el Perú de actuar guiados por el odio y que siguen expresando un discurso que ya no cuenta con validez. A su vez, señaló que los votos de los ciudadanos peruanos en el extranjero tienen la misma validez que los emitidos dentro del país.

“Saquemos el odio al costado y pongamos el tema final, acá hay leyes y hay que respetarlas, hay plazos los cuales vencieron el pasado miércoles por la noche y ahora resulta que los votos del extranjero son menos peruanos, no es así, somos peruanos en todo el mundo”, declaró a Exitosa.

De acuerdo con lo que señaló Dyer, los compatriotas radicados en el extranjero contribuyen de manera significativa a la economía nacional, ya que cada año se reporta el ingreso de remesas que supera los 4,500 millones de dólares. En su opinión, este aporte debería ser reconocido y valorado, por lo que excluirlos del proceso electoral sería una medida injusta.

“No nos olvidemos que los peruanos en el extranjero mandan al Perú alrededor de 4500 millones de dólares de remesas al año. Son peruanos que se sacan la mugre afuera y están preocupados por sus familias en el Perú y resulta que ahora no hay contabilizarlos”, agregó.