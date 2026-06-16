Las elecciones generales de 2026 dejaron un escenario político radicalmente distinto al observado en 2021. Seis organizaciones políticas que hace cinco años lograron representación parlamentaria, y concentraron millones de votos, registraron caídas significativas en su respaldo, al extremo de quedarse fuera del Congreso bicameral.

Los más graves

Perú Libre, la agrupación que llevó al golpista Pedro Castillo a la Presidencia de la República, obtuvo en las elecciones congresales de 2021 el respaldo de 1’724,303 ciudadanos, equivalentes al 13.41% de los votos válidos.

Cinco años después, el partido del lápiz apenas alcanzó el apoyo de 112,132 peruanos en el sufragio para el Senado nacional, lo que representa una pérdida de 1’612,171 votos y una reducción del 93.50% de su caudal electoral.

Asimismo, en la elección regional para el Senado, Perú Libre consiguió 128,231 votos; es decir, 1’596,072 menos que en 2021, mientras que en la elección de Diputados obtuvo 138,137 votos, lo que supone una pérdida de 1’586,166 sufragios.

En ambos casos, la reducción supera el 91% de los votos que había alcanzado cinco años atrás.

Una situación similar afronta Avanza País, que consiguió 969,059 votos en las elecciones congresales de 2021, equivalentes al 7.54% de los votos válidos.

En ese entonces, la agrupación logró siete escaños con figuras que ganaron notoriedad en el Parlamento, como Alejandro Cavero y Adriana Tudela.

Sin embargo, este año solo consiguió 74,251 votos en la elección nacional para el Senado. La diferencia asciende a 894,808 votos, una caída de 92.34%.

En los sufragios regionales para senadores, Avanza País registró 79,121 votos, lo que implica una reducción de 889,938.

En la Cámara de Diputados obtuvo 120,160 votos, cifra que representa una pérdida de 848,899 votos y una disminución del 87.60% de su respaldo electoral en 2021.

En esa línea, el Partido Morado, fundado por el excandidato presidencial Julio Guzmán, experimentó también un fuerte revés.

Tras haber alcanzado 697,289 votos para el Parlamento en 2021, equivalentes al 5.42% de los votos válidos, y conseguido tres escaños, dicha organización política apenas logró 72,942 votos en la elección nacional de este año para el Senado.

La pérdida asciende a 624,347 votos, casi nueve de cada 10 votos que respaldaron a la organización en 2021.

Los resultados regionales muestran una tendencia prácticamente idéntica.

El partido obtuvo 73,439 votos para el Senado regional, 623,850 menos que en 2021, mientras que en la elección de diputados alcanzó 88,017 votos, una disminución de 609,272.

En ambos casos, la caída supera el 87%, lo que refleja la pérdida de gran parte del respaldo que había conseguido en el proceso anterior.

Moderado

Aunque con porcentajes menos pronunciados, Somos Perú también registró un deterioro importante.

La organización había conseguido 788,488 sufragios en 2021, equivalentes al 6.13% de los votos válidos, por lo que obtuvo cinco legisladores, entre ellos José Jerí, expresidente interino, quien recién renunció a dicho partido el pasado 2 de junio.

En la elección nacional para el Senado de 2026, Somos Perú obtuvo 201,460 votos, lo que representa una pérdida de 587,028 sufragios y una reducción del 74.45%.

En la elección regional para senadores consiguió 234,351 votos; es decir, 554,137 menos que cinco años atrás. Para la Cámara de Diputados logró 308,218 votos, cifra que supone una disminución de 480,270 sufragios.

Alianza para el Progreso (APP) tampoco escapó a esta tendencia.

El partido liderado por César Acuña obtuvo 969,699 votos en las elecciones congresales de 2021, equivalentes al 7.54% de los votos válidos.

En la elección nacional para el Senado –de 2026– consiguió 392,855 votos, lo que supone una pérdida de 576,844 sufragios y una reducción del 59.49%.

En el Senado regional alcanzó 348,025 votos, una caída de 621,674 sufragios respecto a la elección anterior.

En Diputados obtuvo 401,468 votos, una disminución de 568,231.

Aunque sus pérdidas son menores en términos porcentuales que las de Perú Libre, Avanza País o el Partido Morado, APP dejó de captar cerca de seis de cada 10 votos que había obtenido en 2021.

Podemos Perú registra un menor retroceso, aunque igual perdió su inscripción.

La organización dirigida por el congresista José Luna obtuvo 750,238 votos en las elecciones congresales de 2021, equivalentes al 5.83% de los votos válidos. Pero, en los sufragios nacionales para el Senado, alcanzó 330,893 votos, una pérdida de 419,345 sufragios y una reducción del 55.89%.

Los resultados para el Senado regional muestran una tendencia similar: 329,063 votos frente a los 750,238 obtenidos en 2021, una diferencia de 421,175.

En la elección de Diputados consiguió 379,812 sufragios, lo que significa una disminución de 370,426 sufragios, equivalente al 49.37% de su votación previa.