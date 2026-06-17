Juntos por el Perú (JP) presentó una demanda de amparo en la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de dejar sin efecto la resolución que reguló las actividades electorales en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial.

Arremetida

La acción fue interpuesta por Walter Ayala, vocero de JP, quien solicita que se declare la nulidad de la votación realizada fuera del territorio nacional.

Según el documento, al que accedió Correo, la demanda cuestiona la Resolución Jefatural N° 90-2026-JN/ONPE, que aprobó los “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero”.

JP sostiene que la norma fue emitida en contravención de la legislación electoral vigente.

En ese sentido, argumenta que la resolución fue aprobada “en flagrante violación del principio de intangibilidad electoral consagrado en el artículo XIII de la Ley Orgánica de Elecciones, así como de la Ley N° 32243”.

Asimismo, señala que el procedimiento desarrollado en el exterior durante la jornada del 7 de junio careció de garantías constitucionales suficientes de transparencia y fiscalización.

Además, cuestiona la cadena de custodia del material electoral, pues sostiene que las valijas diplomáticas procedentes de Argentina llegaron recién el 10 de junio a las 10:00 p.m., cuando estaba por vencer el plazo legal. También advierte retrasos en la recepción de actas enviadas desde Estados Unidos, lo que les habría impedido presentar oportunamente recursos de nulidad.

En consecuencia, JP solicita que “se ordene a la ONPE y al JNE que excluyan del cómputo general nacional todos los votos emitidos en el extranjero bajo los lineamientos impugnados”.