El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó este 17 de junio la incorporación de un nuevo integrante a la Comisión de Gracias Presidenciales, con lo que quedó completada la conformación de este órgano colegiado.

Mediante un comunicado oficial, la cartera indicó que la actualización responde al cumplimiento del marco normativo vigente, que establece que la comisión debe estar integrada por cinco miembros.

Según el sector, la medida permitirá garantizar la continuidad de las funciones del colegiado y fortalecer su capacidad operativa.

#Comunicado 📄 | Sobre la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/HF9WxEtww2 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) June 17, 2026

Comisión evaluará expedientes con mayor celeridad

El Minjusdh señaló que la incorporación del nuevo comisionado permitirá agilizar la evaluación de los expedientes bajo competencia de la Comisión de Gracias Presidenciales.

La entidad precisó que entre estos se encuentran los casos regulados por el Decreto Supremo N.° 010-2026-JUS.

Asimismo, destacó que la recomposición del grupo de trabajo forma parte de las acciones impulsadas para contribuir con la Política Nacional de deshacinamiento del sistema penitenciario.

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Sector Justicia destaca fortalecimiento institucional

En el comunicado, el Ministerio de Justicia sostuvo que la medida reafirma su compromiso con una gestión pública transparente y sujeta al marco constitucional.

La institución indicó que el fortalecimiento de los mecanismos institucionales busca contribuir a la modernización de la administración de justicia y al cumplimiento de las metas del sector.

Hasta el momento, el Minjusdh no ha precisado la identidad del nuevo integrante incorporado a la Comisión de Gracias Presidenciales.