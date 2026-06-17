El jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, cuestionó la apelación presentada por Juntos por el Perú para anular 1,751 mesas de sufragio en Lima y otras 647 en el extranjero.

En declaraciones a Canal N, el representante del partido fujimorista sostuvo que los recursos presentados buscan retrasar la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral.

Según indicó, los pedidos también comprenden mesas de sufragio ubicadas en regiones como Áncash, Lambayeque y Amazonas.

“Seguimos pensando que son estrategias dilatorias. Hemos revisado actas de mesas donde ellos mismos han ganado y aun así solicitan la nulidad”, manifestó.

Cuestiona pedidos por incumplimientos formales

Dyer recordó que las solicitudes iniciales de nulidad fueron declaradas improcedentes por incumplimientos vinculados al pago de las tasas establecidas por la legislación electoral.

“Hay normas y leyes que cumplir. Si un partido pretende anular 1,751 mesas, estamos hablando de más de 350 mil votantes. Las reglas estaban claras para todos”, señaló.

El dirigente afirmó que los procedimientos electorales deben desarrollarse conforme a las disposiciones vigentes y respetando los plazos establecidos.

Rechaza denuncias de fraude electoral

Durante la entrevista, el representante de Fuerza Popular también se pronunció sobre las denuncias de presuntas irregularidades formuladas por Juntos por el Perú.

Dyer sostuvo que, hasta el momento, no se han presentado pruebas que acrediten un fraude capaz de modificar los resultados de la elección.

“Siguen hablando de fraude, pero no muestran pruebas. No existe una sola evidencia que demuestre alguna irregularidad capaz de alterar el resultado electoral”, declaró.

Defiende los votos emitidos en el extranjero

Asimismo, cuestionó las iniciativas destinadas a anular los sufragios emitidos por peruanos residentes fuera del país.

Según afirmó, los ciudadanos en el exterior también tienen derecho a participar en las elecciones y sus votos deben ser respetados.

En ese contexto, se refirió a la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala para anular la votación en el extranjero.

Dyer consideró que el Poder Judicial no tiene competencia para modificar resultados electorales y sostuvo que dichas controversias corresponden al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fuerza Popular confía en decisión del JNE

Finalmente, el jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular expresó confianza en que las autoridades electorales garantizarán el respeto de los resultados emitidos en las urnas.

“Estamos tranquilos y seguros de que se respetará el voto de los peruanos. El Jurado Nacional de Elecciones hará su trabajo y garantizará que prevalezca la voluntad popular”, afirmó.