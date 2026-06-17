En pausa quedó la instalación del juicio oral contra el actual encargado de la Presidencia, José María Balcázar, por el presunto delito de apropiación ilícita. El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo (Corte de Lambayeque) reprogramó la audiencia para el martes 30 de junio, a las 9:00 a.m., por el viaje que realizará Balcázar rumbo al Vaticano.

Pedidos

El actual mandatario, que ingresó al Congreso 2021-2026 de la mano del partido político Perú Libre, enfrenta un año de prisión y el pago de 348 mil soles por concepto de reparación civil.

La Fiscalía lo acusa de apropiarse del dinero de los agremiados del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), entre 2019 y 2020, cuando se desempeñaba como decano.

De acuerdo con una auditoría del ICAL, más de 800 mil soles no fueron bancarizados adecuadamente y, además, se se depositaron en cuentas personales. La fiscal provincial Bianca Baique (Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo) está a cargo de la acusación.

La audiencia comenzó ayer aproximadamente a las 10:00 a.m. Sin embargo, Víctor Pariona Lozano, abogado de Balcázar, solicitó la reprogramación debido a que el dignatario viaja hoy a Italia para actividades tanto en Roma como en la Santa Sede; entre ellas, reunirse con el papa León XIV.

Por otro lado, aunque el juez postergó la instalación del juicio, no aceptó el pedido de la defensa para sustentar, en ese momento y sin el acusado presente, una solicitud de prescripción de la acción civil. Mediante dicho recurso, Balcázar asegura que ya se venció el plazo legal para que se le imponga el pago de la reparación civil.

La fiscal pidió que no se incluya en el plazo a contabilizarse, cuya evaluación estará a cargo del juez, el periodo en el que Balcázar asumió como encargado de la Presidencia.