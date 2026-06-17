Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía no llegan al 100%. Sin embargo, el partido Juntos por el Perú (JP), del candidato presidencial Roberto Sánchez, estima que los resultados finales no le serán favorables, por ese motivo, ya convoca a una movilización nacional “en defensa del voto”.

Hace unos días, el partido Juntos por el Perú también realizó una movilización en Lima. (Foto: GEC)

SUSTENTO

En un pronunciamiento emitido el 15 de junio y bajo el rótulo de “En defensa de la democracia, la justicia y la victoria del pueblo”, el Comando Nacional de Campaña de JP denuncia “una falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral”.

“El cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político - mediáticas que atentan contra la justicia electoral y la voluntad soberana del pueblo. El voto ciudadano ha sido deslegitimado”, reza la publicación.

Incluso, afirman que “voto del pueblo será respetado”. “No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia”, señaló el partido.

En esa línea, comparten una agenda de movilización. Específicamente para que hoy se realicen plantones ciudadanos y vigilias en todas las regiones del país.

Mientras que para el viernes 19 de junio hicieron un llamado a una gran movilización nacional en Lima, a las 4 de la tarde en Campo de Marte, lo que incluye la llegada de delegaciones de todo las regiones, provincias y distritos del país.

La convocatoria que realizan no solo abarca partidos, sino también fuerzas sociales, sindicales, campesinas, indígenas, juveniles y populares.

“Solo con la unidad y la movilización organizada defendiendo la democracia, recuperaremos el gobierno del pueblo”, advierten.

Ayer por la mañana, Sánchez se reunió con sus padres y con integrantes del equipo técnico en su local de campaña, ubicado en jirón Tarma, en Cercado de Lima.

Los medios captaron la llegada del exfiscal José Domingo Pérez, del exministro Walter Ayala, de la excandidata a la segunda vicepresidencia Brígida Curo y de Miguel Palomino De la Gala, asesor de Sánchez.

El candidato Roberto Sánchez parece no aceptar los resultados. Foto: Antonio Melgarejo / GEC

NO SE VAN

Desde el 8 de junio, simpatizantes de JP empezaron a acampar en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en jirón Nazca, en la sede de Jesús María.

Según los manifestantes, permanecerán allí para apoyar al candidato presidencial Roberto Sánchez, pues aseguran irregularidades en el conteo electoral.

Incluso, Víctor Vallejo, presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, dijo a RPP que hicieron una convocatoria a nivel nacional para que más ciudadanos se sumen al campamento.

“Están llegando los ronderos de diferentes puntos del país, autoconvocados, por supuesto. Y lo más importante es que la gente viene por voluntad propia”, declaró.