El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá resolver en los próximos días el recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, luego de que el JEE Lima Centro 1 admitiera el pedido y elevara el expediente al Pleno. Sin embargo, el especialista en derecho electoral y presidente del Instituto Aklla Perú, José Tello advirtió que el pedido enfrenta serias dificultades procesales que harían previsible su rechazo.

“El JEE resolvió bien al admitir la apelación porque cumplieron con los requisitos formales de esa etapa: motivación, firma de abogado y pago de la tasa de apelación. Pero lo que se va a resolver de fondo es la improcedencia de las nulidades, y ahí están perdidos”, explicó Tello.

El experto sostuvo que la agrupación liderada por Roberto Sánchez únicamente habría abonado la tasa correspondiente a una solicitud de nulidad y no a la totalidad de las 1.751 mesas cuya anulación solicita, aspecto que, a su juicio, será determinante cuando el JNE evalúe el fondo del caso.

“Ellos solamente han pagado la tasa de una. No de todas. El JNE va a evaluar si el JEE actuó correctamente y va a confirmar que sí”, señaló.

¿Qué exige la ley para declarar la nulidad de una mesa de sufragio?

Tello explicó que la ley contempla causales específicas para declarar la nulidad de una mesa de sufragio (artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones). Tres de ellas deben invocarse el mismo día de la elección ante los miembros de mesa, mientras que la causal de fraude (invocada por Juntos por el Perú) se tramita directamente ante el Jurado Electoral Especial.

“La causal de fraude requiere prueba concreta de que hubo una orquestación para cometer irregularidades. No basta con alegar patrones repetitivos o indicios estadísticos. Además, los pedidos deben ser individuales y bien sustentados. Presentar todo de forma global no tiene ni pie ni cabeza”, afirmó el especialista.

Comparación con Fuerza Popular

Este martes también se conoció que el JEE de San Román declaró infundados los siete pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular en Puno. Respecto a ambos casos, Tello señaló que comparten una misma debilidad fundamental.

“En Puno tampoco sustentaron las pruebas de fraude. Al igual que Juntos por el Perú, alegaron irregularidades sin la probanza suficiente. Por eso fueron rechazados”, indicó.

Escenario probable

Según el análisis de Tello, el Pleno del JNE podría resolver este expediente la próxima semana. De rechazarse el pedido, se allanaría el camino para la proclamación de resultados en la primera semana de julio.

“El JNE podría hacer una revisión general como lo hizo en la primera vuelta para evitar apelaciones numéricas y ganar tiempo”, estimó.

De esta manera, el pronunciamiento del JNE no solo resolverá el fondo del caso, sino que también permitirá dar continuidad al calendario electoral y avanzar hacia la proclamación oficial de resultados.