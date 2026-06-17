La Fiscalía acusó y pidió ocho años de prisión para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, exjefes de la Región Policial Lima y de la División de Servicios Especiales, respectivamente, por los presuntos delitos de lesiones graves y leves.

La imputación se formuló en la modalidad de “comisión por omisión”; es decir, por su aparente falta de supervisión y vigilancia para evitar que los agentes perpetren los actos en cuestión.

Proceso

El caso se enmarca en las protestas ocurridas el 12 de diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado del ahora expresidente Pedro Castillo.

La acusación también apunta a los policías Luis Bazán, Luis Ávila, Jorge Celadita y Dino Tarrillo. Las solicitudes de prisión varían: Bazán enfrenta siete años; Ávila y Celadita, seis años; y Tarillo, tres años.

Los cuatro son acusados como los autores directos de alguno de los dos hechos en el caso: las lesiones graves de Renato Murillo, quien “recibió el disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza, que lo dejó en estado de coma durante 12 días”; y las lesiones leves de Benedicto Huaccachi, quien “recibió el disparo de un proyectil similar a la altura de la pelvis”.

El caso se encuentra en fase de control de acusación; es decir, a la espera de que un juez autorice un juicio oral o archive el caso.

Observaciones

El penalista Andy Carrión señaló que la sanción solicitada para Zanabria y Chang “debería reformularse”, pues consideró “paradójico que contra los autores directos se pide una pena más baja”.

“Cuando uno acusa por omisión, el Código Penal señala que se le debe imponer una pena menor”, dijo a Correo.

Agregó que esto sentaría “un precedente peligroso; pues el solo hecho de estar en una cadena superior ya ameritarían más años de sanción pese a que los años impuestos a los autores directos sería menor”. “Sería desproporcional y hasta arbitrario”, acotó.

Una perspectiva distinta tuvo el también penalista Jorge Zúñiga, quien consideró que la solicitud de prisión se ajusta en tanto se consideran otros factores.

“(A Zanabria y Chang) no se les imputa la omisión sobre un hecho, sino sobre tres o cuatro. Mientras a los efectivos se les acusa por atentar contra una persona, de forma individual, a los (exjefes policiales) se les procesa por atentar contra dos personas”, postuló en diálogo con este diario.

Asimismo, detalló que “la ley prevé la posibilidad de que haya una bonificación adicional en términos de la pena, hasta un tercio de la pena máxima, que puede asignarse en aquellos casos en los que, al momento de cometer ciertos delitos, se ha perjudicado a muchas personas”.