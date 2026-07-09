Laura Spoya se pronunció luego de las críticas e insultos que recibió de Magaly Medina tras opinar sobre el video en el que la conductora aparece ordenando archivos en una iglesia como parte del servicio comunitario impuesto por una resolución judicial en el caso de Jefferson Farfán.

Durante su pódcast La Manada, Spoya restó importancia a los calificativos de “burra e ignorante” que recibió y cuestionó la forma en que Medina se expresa.

“Realmente, llega un punto en que no me afecta, porque creo que es la única manera que la señora tiene para expresarse. Me parecen vagos esos insultos”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que nunca ha utilizado expresiones ofensivas contra la conductora y consideró que ese tipo de descalificaciones son inapropiadas.

“Jamás en mi vida he utilizado un calificativo denigrante hacia la señora (Magaly Medina) porque me parece una falta de respeto. Por más que no comparto su trabajo, nunca le voy a faltar el respeto como denigrarla, porque para mí eso es misógino y machista”, señaló.