La distinción ha sido propuesta en reconocimiento a la labor desempeñada por José Jerí como presidente del Congreso durante el periodo legislativo 2025-2026.

La decisión estará a cargo del Consejo de la Medalla de Honor, órgano responsable de evaluar las condecoraciones parlamentarias y presidido por el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

La Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz constituye la máxima condecoración que concede el Congreso de la República. Tradicionalmente, ha sido otorgada a jefes de Estado, presidentes del Parlamento, ministros de Estado, diplomáticos y otras personalidades que han realizado aportes destacados al país.

Distinción será sometida a votación

Durante la sesión, los integrantes del Consejo deberán decidir si aprueban o rechazan el otorgamiento de la condecoración a José Jerí.

De prosperar la propuesta, el ex titular del Parlamento se incorporará al grupo de autoridades que han recibido la máxima distinción honorífica del Congreso. Hasta el momento, el Legislativo no ha informado una fecha para una eventual ceremonia de entrega, debido a que primero debe culminar el proceso de evaluación interna.

Trayectoria de José Jerí

José Jerí fue elegido presidente del Congreso en julio de 2025. Meses después asumió de manera interina la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, permaneciendo en el cargo hasta febrero de este año.

Posteriormente, fue censurado por el Pleno del Congreso y reemplazado en la Presidencia de la República por José María Balcázar. Sin embargo, mantuvo su condición de presidente del Parlamento, cargo por el cual ahora se plantea conferirle la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz.

La decisión definitiva será adoptada por el Consejo de la Medalla de Honor durante la sesión de este jueves.