La Comisión Permanente del Congreso tiene en su agenda de mañana la segunda votación del proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

El 23 de junio, el pleno del Parlamento aprobó el texto -en primera votación- con 54 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones.

De acuerdo con la propuesta, serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos delitos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

Esto sucederá siempre y cuando estos delitos hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, así como con intención y conocimiento de dicho ataque.

Si el texto es aprobado, todavía puede ser observado por el presidente.